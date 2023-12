La televisión francesa ha vuelto a señalar el acoso sexual del actor Gérard Depardieu a una gran cantidad de mujeres. Esta vez, en forma de un documental que reúne los comentarios y los gestos sexistas del intérprete.

Algunas de estas imágenes han sido repasadas en Así es la vida, lo que ha creado un debate en torno al acoso sexual tanto del actor como en la industria del cine.

Aunque la mayoría de colaboradoras han apoyado a las mujeres de la industria que están denunciando el abuso de poder de actores como Depardieu, Antonio Montero, ha intentado cambiar el foco de la problemática.

En un primer momento, el colaborador ha lanzado un aplaudido discurso: "Es evidente que el tipo no es íntegro, no hay más que ver la forma de comportarse con las mujeres, pero no es una cosa propia de los actores de cine ni de los directores, sino de la sociedad y hay que ir erradicándolo".

Por esta misma línea, Sandra Barneda se ha puesto firme con este tema: "Espero algún día poder vivir en una sociedad donde no se abuse así del cuerpo femenino". No obstante, Montero ha intentado cambiar el foco para hablar también del acoso hacia los hombres.

"Si yo estoy de acuerdo, pero a mí de joven, como fotógrafo, me acosó un homosexual, por ejemplo, y también podemos hablar de eso", ha defendido el colaborador de Así es la vida.

Sus palabras han dejado cierta tensión en el ambiente, y la presentadora ha decidido responderle tras unos segundos de silencio. "Tengo poco tiempo, si no te contestaría. Pero vamos, no deja de ser un hombre", le ha señalado antes de despedir el programa.