Sandra Alberdi asegura que casi sufrió una violación por parte de un productor en 'El destape': "Se quería cobrar la cena"

Sandra Alberdi ha repasado la época de 'El destape' en el cine en el plató de Y ahora Sonsoles, y la actriz ha asegurado que ella estuvo a punto de sufrir una violación por parte de un cargo importante de la industria cinematográfica.

"Fuimos las que cargamos con aquella ruptura de modernizar el país. Era nuevo en el cine y en todas las películas tenía que haber un desnudo, y si no, no se trabajaba", ha expresado la intérprete.

Sobre el trato a las mujeres en la industria, Alberdi ha explicado: "Conmigo siempre hubo respeto, lo hacía según guion". No obstante, ha sostenido que fue fuera del trabajo cuando sufrió un intento de abuso: "Yo tuve un percance con una persona importante del mundo del cine que me quiso violar. Fuimos a cenar, me acompañó hasta el portal y me pidió un beso".

"Le dije que no. No pasa nada por decir que no, si no quieres una cosa, no la quieres", ha manifestado sobre su encuentro con el productor. Según ha narrado, dicha persona no quería aceptar la negativa de la actriz, y le dijo que no solo habían quedado para cenar. "Se la quería cobrar", ha comentado.

"Yo me defendí y gracias a Dios no hubo violación", ha expresado Alberti. Eso sí, hubo forcejeo, pero no pudo denunciarle, tal y como ha contado en Y ahora Sonsoles.