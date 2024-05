San Marino se plantea dejar de participar en Eurovisión tras su eliminación en la segunda semifinal: "Hay mucha amargura"

Desde hace varios meses, la polémica gira en torno a Eurovisión por la participación de Israel. Pero la controversia ha vuelto a surgir, esta vez en torno a San Marino. El país se ha planteado dejar de participar en el festival tras su eliminación en la segunda semifinal.

"Podríamos tomar la decisión de no participar más en Eurovisión", expresó el Secretario de Estado de Turismo de San Marino, Federico Pedini Amati, tras la eliminación de Megara, el grupo español que los representaba.

Pedini Amati añadió que se respira "mucha amargura" sobre todo porque se han quedado fuera de la final en tres ocasiones seguidas. "Primero Achille Lauro, luego Piqued Jacks y ahora Megara. Casi parece que los estados pequeños están demasiado penalizados", comentó el Secretario de Turismo ante RTV San Marino.

"El juego no puede ser solo para países grandes", expresó para el medio. Pero añadió que "no podría decidir no participar porque hay una televisión estatal y habrá otro gobierno".

Federico Pedini Amati aseguró que su país está comprometido con hacer "un producto importante", refiriéndose a Una Voce per San Marino, el concurso que selecciona al representante del país en Eurovisión. "No merecemos que nos traten así todo el tiempo", concluyó.

San Marino ha participado en once ocasiones en el festival, haciendo su debut en 2008 con el grupo de rock Merodio, que interpretó Cómplice, pero no llegó a clasificarse para la final. Fue en 2014 cuando pasó por primera vez gracias a la actuación de Valentina Monetta, que representó al país en 2012, 2013, 2014 y 2017.