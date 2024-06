Este miércoles, Zapeando ha transmitido el reportaje que Carla Pulpón preparó durante la fiesta de Atresplayer, celebrada en conmemoración de su quinto aniversario. La reportera aprovechó la ocasión para desvelar algunos secretos de las celebridades presentes, revelando los programas que solían ver en secreto durante su niñez.

Samantha Ballentines, de Drag Race España 2 y Drag Race España: All Stars, se convirtió en la protagonista del evento al relatar la primera vez que vio la película Showgirls en la televisión. "En mi casa todo el mundo decía que era una película que no podía ver, pero... mira, así he acabado, una travesti".

Además de Ballentines, otros famosos también compartieron sus historias. Cristina Pedroche, por ejemplo, confesó que solía ver El Grand Prix a hurtadillas. "Terminaba muy tarde y mis padres me mandaban a la cama", comentó.

Gloria Serra, por su parte, reveló lo que le apasionaba Eurovisión: "No me dejaban quedar, en mi casa han sido muy integristas con los horarios", admitió.

Durante la velada, la reportera también indagó sobre aquellas escenas que generaron incomodidad a las estrellas al verlas en compañía de sus padres. Eva Soriano recordó Pasión de gavilanes: "Nos juntábamos las dos, nos sentábamos en el sofá y claro... yo me he visto a Jimena y a Óscar, dándole en la catarata, a Sara y a Franco pegándole en el pajar".

Finalmente, el cómico Nacho García mencionó cómo se levantaba sigilosamente para ver Los Simpson durante su emisión nocturna: "Decían cosas como 'culo'", bromeó.