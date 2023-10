Salvador Sobral vacila a 'La Resistencia' y a 'El Hormiguero': "Pensé que nunca más iría a ese tipo de programas... y mira"

El músico y cantante Salvador Sobral, que en 2017 ganó el Festival de Eurovisión representando a Portugal con el tema Amar pelos dois, fue el invitado de La Resistencia (Movistar +), donde cogió bien el pulso gamberro del programa, vacilando a su presentador, David Broncano, y, de paso, a El hormiguero (Antena 3).

Sobral entraba en el programa asegurando en un perfecto español que los de producción del programa le habían dado muchas instrucciones antes de entrar.

"Nunca me habían hecho un briefing tan intenso, 'este programa es muy importante en España, tienes que sentirte libre, pero no hagas esto, no hagas aquello... y yo me puse nervioso, como si esto fuera Jay Leno", decía el músico.

"Me lo han dicho los de producción y al final esto es una tontería", decía Sobral con un tono serio, pero bromeando. "En Portugal no hay estos programas, así que si lo queréis exportar...", decía. "Pero igual tienen 'O Formigueiro'", respondía David Broncano, que siempre bromea con el programa de Pablo Motos.

"No, no... es curioso porque yo fui al Hormiguero justo después de Eurovisión y dije 'madre mía, qué tontería de programa'. Ese tipo de programas no existe en Portugal y pensé 'nunca más voy a ir a una cosa de estas...' y mira", dijo Sobral, despertando la risa de todos los presentes.

"Yo soy un artista serio, voy a tocar en el Liceo, no puedo estar aquí pum, pum, pum"... añadía y cuando Broncano preguntaba qué podía hacer remató con un "prepárate las entrevistas".

Salvador Sobral no tenía ni puta idea qué era esta mierda de programa y ha tardado dos minutos en saber que efectivamente esto es una tontería y que Broncano no se prepara una mierda nada. Traemos a un artista serio que toca en teatros y se sienta en una cama. @salvador_sobral pic.twitter.com/KbW6K1Ukyo — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) October 4, 2023

El propio programa reconoció el 'troleo' que les había hecho Sobral y reconocío su talento tras cantar en directo. "Ha estado 40 minutos vacilando y luego el tío se pone serio y canta que flipas", decía el programa en un tuit.