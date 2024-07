La sacrificada vida de Laura Madrueño en 'Supervivientes', de sus problemas de salud a su secreta tarea en los Cayos Cochinos

La presentadora Laura Madueño se pone cada gala al frente de Supervivientes y ahora, de Supervivientes All Stars. Son ya muchos meses ejerciendo un trabajo duro, presentar con las condiciones extremas que se dan en los Cayos Cochinos, en Honduras, donde el calor extremo, las tormentas tropicales y los mosquitos, por ejemplo, se compinchan para hacer más difícil su trabajo.

A pesar de todo, profesional como es, Madrueño sonríe y da paso a vídeos, hace entradillas, habla con el presentador en plató y explica y supervisa pruebas y todo, sin una pantalla delante donde leer y sin ninguna referencia visual de lo que está pasando en otras localizaciones o en plató.

Este año la presentadora se ha tenido que sobreponer a dos percances de salud. En el primero, un mareo le obligó a ausentarse parte de una gala, pues el calor de casi 50º hizo mella en Laura Madrueño, que presenta a pleno sol.

Más recientemente, una bronquitis le provocó un gran ataque de tos que le obligó a abandonar la gala en pleno directo y que la retuvo en cama dos días tras pasar por el hospital para asegurarse de que se recuperaría sin problemas.

20minutos.es estuvo entre los pocos medios que pudieron visitar los Cayos Cochinos recientemente y hablaron con Laura Madrueño sobre cómo es su día a día trabajando en Supervivientes y lo duro que es su trabajo, como el de tantos profesionales de la productora, Cuarzo y de Mediaset, que se empeñan en llevar el entretenimiento a la pantalla de Telecinco y a las casas en España.

¿Qué es lo más duro de trabajar en Supervivientes? Le preguntamos a la presentadora ante el mar de los Cayos, al caer el sol, tras una larga jornada de trabajo.

"Los mosquitos los llevo fatal, es lo que peor llevo. Tomo antihistamínico casi a diario, del fuerte además porque soy muy alérgica y no puedo tener marcas", hace ver.

"Hay momentos en los que tienes crisis porque te pilla una gala sin viento, y yo voy prácticamente en bañador, con lo cual no tengo la oportunidad de poder taparme y durante todo el directo, toda la mañana, los mosquitos te comen viva y si te da reacción luego es una faena. He llegado casi a tener que pincharme Urbason", añade.

Sí lo necesitó, pero no por los mosquitos, sino por las hormigas de fuego, que le picaron en un pie. "Me dan mucha alergia y una vez el pie se me hinchó mucho este año, pero bueno afortunadamente tocaré madera, porque aparte de los mosquitos todo bien, pero bueno sí son muchos meses fuera de casa".

Y es que es un trabajo duro no solo físicamente, también psicológicamente. "Aquí hay muchas veces que aunque estés rodeado de gente te sientes solo y también es un reto personal trabajar con un equipo tan grande de 200 personas tan lejos", expone.

"Ya habéis visto que siempre voy con un paraguas, intento evitar el sol lo máximo posible, porque aquí el sol te agota y luego estás sudando todo el día y eso también te consume mucho", explica Laura Madrueño, que en las pausas de publicidad o entre sus bloques, se cubre con un paraguas o visita el control de realización (donde hay aire acondicionado) o espera a la sombra repasando la escaleta.

"Los días de Cayo estamos doce horas sin parar, doce horas sudando y a este ritmo que estás chorreando todo el día y llegas súper cansada", pone de manifiesto. "Entonces intento evitarlo al máximo. Obviamente la hora que arrancamos las galas y los ensayos, que son entre las once y media y las once y media o una, es la peor hora, junto de dos a tres que es el arranque de programa que esos intervalos de sol... Por eso a veces me han dado mareos, porque te dan insolaciones, que el sol aquí es muy fuerte. También en la palapa, el calor...", hace ver la presentadora, que a pesar de todo se enfrenta a las galas de forma impecable.

Los ratos de asueto, cuando puede desconectar, es cuando se sumerge en las cristalinas aguas de los Cayos, pues Madrueño es una experimentada submarinista. A veces ni la ingravidez del buceo la ayuda a desconectar.

"Te iba a decir que desconecto cuando buceo, pero hoy he estado buceando y he tenido la cabeza como una lavadora con todo lo de la gala de ayer, pensando en muchas cosas, así que es complicado. Al final el reality aquí te absorbe mucho, solo estamos dedicados al reality", explica.

Pero Laura Madrueño lleva a cabo una labor poco conocida y de la que no quiere presumir, pues la conocemos por otra fuente. Su experiencia buceando la ha llevado a colaborar con la Fundación Cayos Cochinos, la entidad que se encarga de proteger y restaurar la flora y la fauna en ese parque natural protegido.

Madrueño colabora en el programa de repoblación de corales. Así, se extraen corales sanos de zonas donde es abundante, se llevan al laboratorio, se estudian, se tratan y después son replantados en zonas donde el arrecife tiene déficit de coral.

Y es que la naturaleza es lo que más le ayuda y congracia con su trabajo. "Al final, yo todas las tardes vengo aquí que tenemos una playa completamente vacía, que esto para mí es único. La libertad que tengo yo aquí y que no me vea nadie cuando me voy a La Ceiba a comer y no me reconoce nadie, esto para mí también es una parte muy buena de estar aquí. Puedo darme un paseo yo sola viendo el atardecer, por el Cayo, con los arrecifes... Me inspira mucho y me ayuda, es donde encuentro la fuerza", explica sobre su motivación para poner, en cada gala, una sonrisa al espectador.