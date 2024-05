El sacerdote que ofició la boda gay en Plasencia: "No ha habido mala intención, quería acercar a la gente a Dios"

La celebración de una boda gay en el interior de una iglesia ha generado un gran revuelo en nuestro país, donde la sociedad se encuentra dividida entre los partidarios y los detractores de que estas uniones matrimoniales se lleven a cabo en un templo católico.

Este martes, Espejo Público ha mostrado la entrevista que, en exclusiva, han podido hacer al párroco encargado de oficiar la ceremonia católica, quien ha destacado que en ningún momento hubo mala intención en sus actos.

"No es el sacramento como tal. Yo he podido fallar en algunas normas para poder hacer este tipo de celebración, pero no ha habido mala intención, sino que quería hacer algo evangélico y ayudar a la gente a acercarse a Dios", ha señalado el sacerdote.

Por su parte, uno de los vecinos del pueblo ha destacado que en la iglesia solo se llevó a cabo la ceremonia de manera simbólica, pues la pareja firmó su unión en el juzgado.

Finalmente, el párroco ha señalado que la pareja terminó muy contenta y feliz de poder haber sellado su unión ante los ojos de Dios. Asimismo, el sacerdote ha agregado que "no es una boda": "Es una celebración en la que se dicen unas palabras, hay una bendición, se leen unas palabras de La Biblia y ya está".