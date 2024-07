Ruth desconfía desde el primer momento de su cita en 'First Dates': "Me huele un poco a mentira"

"Tengo un carácter fuerte, y como soy tan sincera... como que todo junto es una bomba", comentó Ruth en su presentación en First Dates este lunes.

Carlos Sobera la recibió a las puertas del restaurante de Cuatro y le preguntó por cómo le había ido en el amor: "No he tenido una buena relación con mi padre biológico y eso ha afectado a mis relaciones de pareja. Si mi propio padre me falló...", le contó al presentador.

Y le explicó que en el programa buscaba "un hombre sincero, respetuoso y que me haga reír". Eso sí, confesó que se había vuelto muy exigente y que, a la más mínima, les decía adiós a sus pretendientes.

Ruth y Carlos Sobera, en 'First Dates'. MEDIASET

Su cita fue Lucas, que se definió como un chico muy tradicional en cuanto a las relaciones amorosas y por ello buscaba a una persona con la que pasar el resto de su vida, como habían hecho sus padres o sus tíos.

Sobera se quedó impresionado con los 195 centímetros del barcelonés: "He estado con chicas de todos los tamaños a nivel de altura y no he tenido ningún problema", apuntó.

Pero a Ruth no le atrajo nada Lucas: "Físicamente, no me ha gustado. Que a mí los hombres altos me gustan, pero no tanto, porque no llego, eso para empezar".

Ya en la mesa, hablaron de aficiones, donde tampoco coincidieron. Mientras que a la barcelonesa le gustaba jugar al fútbol, él prefería verlo con sus amigos porque era más de tenis: "Ahí me has fallado", le dijo ella.

Ruth y Lucas, en 'First Dates'. MEDIASET

En la música tampoco coincidieron, porque mientras ella tiraba hacia el rap, él era más de pop. Y la desconfianza de Ruth creció cuando Lucas le dijo que, en alguna ocasión, había escuchado alguna canción de rap y le había gustado.

Eso sí, no sabía decir qué canción ni de qué autor era: "Me huele un poco a mentira", comentó la dependienta. Tampoco le gustó de su pareja de la noche el look del barcelonés: "Viste muy pijito".

Al final, Lucas no quiso tener una segunda cita con Ruth porque "somos muy distintos". Ella, por su parte, coincidió con el barcelonés en no querer volver a quedar: "No tenemos nada que ver".