Polémica en 'Supervivientes' por el privilegio que Rubén Torres parece que no va a recibir: "Se merece que le visite un familiar"

Rubén Torres ha demostrado ser uno de los grandes protagonistas de Supervivientes 2024: ha logrado ser líder en más ocasiones que nadie, además, no solo destaca en las pruebas, sino que también ha protagonizado momentos polémicos y muy divertidos.

El reality se encuentra en la recta final y casi todos los concursantes ya han contado con el privilegio de tener la visita de un ser querido, a excepción de uno: Rubén Torres.

Aurah Ruiz se ha reencontrado con su padre, Miri ha pasado horas con el suyo, Kiko Jiménez ha recibido a Sofía Suescun, Arkano ha sido sorprendido por su madre, Pedro García Aguado ha recibido la visita de su hija y su hermana, Gorka está disfrutando de la compañía de su novia y Marieta verá a su madre si no es ella la expulsada este jueves. Por su parte, el bombero no parece que vaya a encontrarse con ningún familiar, al menos de momento.

En lugar de un ser querido, Torres tendrá la oportunidad de conocer personalmente a Maite Galdeano, a quien no ha visto nunca. Sin embargo, Kiko Jiménez lleva tiempo alimentando un posible romance de su compañero y su suegra, por lo que el programa ha decidido seguir este juego y hacer que su 'primera cita' sea en Honduras.

En las últimas semanas, el bombero y el novio de Sofía Suescun han bromeado sobre el interés en Galdeano. Tanto es así que no ha dudado en hacerle una proposición. "Maite, ¿tenemos una cita?", le anunció desde la isla. Además, su coqueteo ha ido a más cuando este martes le ha dedicado su collar de líder.

Desde la organización escucharon su petición y no dudaron en hacerla realidad. "El jueves que viene estarás en Honduras con Torres", reveló Jorge Javier Vázquez a Maite Galdeano.

Esta decisión de la organización no ha hecho mucha gracia a los seguidores del bombero. "¿A santo de qué llevan a Maite a ver a Torres? Él necesita la visita de un familiar", manifestó un usuario de X. "Qué vergüenza si lleváis a Maite y no a un familiar o amigo de Torres. Tiene familia y amigos, Maite es la suegra de Kiko. No tiene nada que ver con Torres", añadió otro.

Aun así, todavía quedan algunas semanas de concurso y se desconoce si la organización tiene prevista la visita de alguno de sus familiares en el futuro.