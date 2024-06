Rubén Torres aprovecha las nominaciones para trasladar una queja en 'Supervivientes': "Me han sacado"

Tras la expulsión de Aurah Ruiz durante la noche del jueves, los Supervivientes se enfrentaron a la prueba de líder, donde Rubén Torres y Miri fueron descalificados por Laura Madrueño tras haber apoyado sus pies en el suelo, cosa que no estaba permitida.

"Ahí tendría que estar yo, pero me han sacado", se quejó Rubén a Jorge Javier Vázquez cuando este le comentó que Gorka y Blanca Manchón habían empatado como líderes de grupo. "Soy competitivo", añadió como excusa.

El presentador le repitió lo que le dijo Madrueño: "Has pisado el agua". Él, sin embargo, no se mostró conforme. "He rozado el agua, pero no he apoyado el pie, como han dicho", se quejó. Sin embargo, desistió en la pelea. "Está muy bien que seas competitivo", le animó Jorge.

Tras ello, el chico nominó a Miri, al igual que Pedro García Aguado y Arkano. "La veo que no es tan auténtica como dice ser y a estas alturas no me gusta", explicó Pedro. El bombero pensó lo mismo: "No estoy a gusto con ella".

Por su parte, Rubén fue el segundo nominado de grupo con los votos de Marieta y Miri. "Estoy hasta el coño de que me llame estratega", aseguró Miri, disculpándose por la palabrota.

Por su parte, los líderes nominaron directamente a Marieta y Arkano, que se sumaban a Rubén Torres y Miri en la lista. Pedro García Aguado no estuvo nominado y se emocionó tras muchas semanas consecutivas estándolo. "Se lo merece", señaló feliz Gorka.