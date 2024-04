Rubén Amón, sobre la decisión de Sánchez: "Le han apoyado Miguel Ríos, Ana Belén y 500 más en un teatrillo"

Después de cinco días de meditación y retiro, este lunes, Pedro Sánchez se ha dirigido a todos los españoles para comunicar su decisión de continuar al frente del Gobierno de España, algo que no ha sentado nada bien a una parte de la sociedad.

Así, desde el plató de Espejo Público, Rubén Amón ha valorado la decisión de Pedro Sánchez, asegurando que confiaba en que dimitiera: "Nadie ha deteriorado la democracia más que él". Asimismo, el colaborador ha agregado que no entendía cómo el presidente del Gobierno podía apelar al fervor popular cuando "han ido a celebrar su angustia y su indecisión cuatro gatos".

"Si busca la expresión del pueblo movilizado en su defensa y apelamos al fervor popular, ¿con qué narices puedes decir lo que la sociedad quiere decir? Esta frase de 'la democracia soy yo' es una contradicción y no puede ser que el que más ha conspirado contra el Estado de Derecho se atribuya la dignidad democrática", ha señalado el colaborador.

Asimismo, Rubén Amón ha apuntado quienes, en su opinión, habían apoyado la decisión de Pedro Sánchez de mantenerse al frente del Gobierno español: "Han sido Miguel Ríos, Ana Belén y 500 más en un teatrillo... Los consigo yo mañana por la tarde, si hace falta".

Respecto a la 'estrategia' de Sánchez, Amón ha recalcado que no ve "la genialidad por ningún sitio": "No veo el alcance de la genialidad, a no ser que sea el gran pretexto para contradecir los contrapoderes que, afortunadamente, existen en España entendidos como mecanismos de escrutinio a un Gobierno que no se puede atribuir la representación plena de la democracia".