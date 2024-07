Rozalén corta una sandía en dos mitades perfectas en el concurso de 'Zapeando' y entrega el bote acumulado a un espectador

En Zapeando, el concurso de la 'sandía millonaria' ha vuelto a generar expectación este martes. La dinámica de la competición consiste en partir una sandía por la mitad y lograr que ambas partes tengan el mismo peso. Si el invitado lo consigue, se lleva el bote acumulado, que en esta ocasión era de 1.050 euros.

Esta vez, la encargada de realizar el corte ha sido la cantante Rozalén. Acompañándola al teléfono en este reto estaba Avelino, un concursante de A Coruña.

Dani Mateo ha comentado: "Buen fin de semana te pasas en A Coruña con 1.050 euros". La intérprete, por su parte, se ha mostrado nerviosa antes de realizar la acción, y ha bromeado con el participante: "Ya te pido perdón de primeras".

Con suma concentración, Rozalén ha preguntado a Avelino: "¿Cómo lo ves ahí?", buscando centrar el cuchillo en la sandía lo más preciso posible. Avelino, confiado, le ha respondido: "Ahí está perfecto".

Tras realizar el corte, la emoción en el plató ha sido palpable. La primera mitad de la sandía ha pesado 3,160 kg. El presentador ha pedido una ovación antes de revelar el peso de la segunda mitad. Finalmente, la balanza ha mostrado la cifra de 3,160 kg, lo que ha convertido a Avelino en el ganador del certamen.

Rozalén no ha podido disimular su alegría: "No me gusta ni perder al parchís". Al darse cuenta de que había logrado el corte perfecto, la cantante ha exclamado: "Estoy como flipando".