Rozalén confiesa cómo le fallaron los nervios al conocer a su cantante favorita: "Fue absurdo"

Es difícil no ponerse nervioso si conoces a tu artista favorita, incluso si la fan es Rozalén. Durante la noche del lunes, la cantante confesó en Martínez y hermanos cuál fue su momento 'tierra trágame', que incluía a la cantante Bebe.

"Fui al concierto porque Bebe me había invitado a cantar", comenzó a explicar María. "En mis primeros conciertos yo cantaba todas sus canciones, así que estaba nerviosísima", aseguró.

Rozalén entró por la puerta de camerino y se encontró al productor, Carlos Jean. "Yo llevaba una bufanda de estas que son bufanda-manta", contextualizó. "Me intenté quitar la bufanda, pero en vez de eso fui liándola más", reveló entre risas.

"Fue absurdo", explicó. Ahí no quedó la cosa, ya que Carlos Jean no le ayudó, pero sí tenía que presentarse, dado que Rozalén cantaba: "Me quité la manta, le di la mano y le dije: 'hola, soy Bebe".

Los invitados y el presentador, Dani Martínez, se echaron a reír. "El productor me miró pensando que era tonta", puntualizó entre las carcajadas. "No me ha vuelto a pasar", dijo aliviada.