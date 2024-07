Rosa López se lleva la victoria en 'La Pista Musical' de 'Pasapalabra' con una canción de Chenoa

La cantante Rosa López y el escritor Manel Lourerio se enfrentaron ese lunes en La Pista Musical de Pasapalabra en busca de ayudar con sus aciertos a que Vicky y Manu sumaran segundos.

"El año de la canción es el 2003", les dijo Roberto Leal, a lo que la granadina apuntó: "Un año después de mi paso por Eurovisión, el de mi época".

El presentador exclamó: "Por cinco segundos... ¡Música!". El autor de Apocalipsis Z o Cuando la tormenta pase fue el más rápido en apretar el pulsador.

Rosa y Manel Lourerio, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Mirando hacia abajo, el escritor solo pudo decir: "Se ha quedado una buena tarde... esto es una trampa, solo ha salido un señor tocando el piano. Ni puñetera idea".

En el rebote, Rosa comentó: "Mira que me gusta el estilo, pero no me ha venido". Leal les dijo: "Por cuatro segundos, un verso de la canción: Tus besos por mi cuerpo me encienden día a día".

"¿Es en español?", preguntó la cantante mientras Loureiro volvía a darle primero al pulsador.: "La primera parte, darle rápido, lo hago; la segunda, acertar la canción, no tengo ni idea".

Rosa tampoco supo qué contestar, así que pasaron a la tercera pista, unos segundos más de canción: "Ahora os va a sonar, estoy seguro", señaló el presentador.

El escritor volvió a darle primero mientras Rosa exclamaba: "¡Pero si es de Chenoa!", tapándose la boca inmediatamente al darse cuenta de que le había dado una pista a su rival.

Pero el autor gallego siguió sin saber de qué canción se trataba, así que, en el rebote, Rosa se puso a cantar Soy lo que me das, tema de su amiga y compañera de Operación Triunfo, Chenoa, llevándose los tres segundos para el equipo naranja de Vicky.