Rodolfo Sancho cuenta, por primera vez, cómo se enteró del crimen de su hijo Daniel: "'Shock' y estupefacción"

El juicio contra el joven español Daniel Sancho, acusado del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta, comenzó este martes en el tribunal de la isla de Samui (sur de Tailandia), ocho meses después de que tuviera lugar el supuesto crimen.

El juicio oral empezó alrededor de las 9.45 hora local (GMT+7) en el tribunal provincial de Samui, hasta donde se desplazaron decenas de medios de comunicación, y se espera que en la primera sesión todas las partes hagan un alegato inicial y declaren cuatro testigos de la Fiscalía que coincidieron con Sancho en la cercana isla de Phangan, escenario del supuesto crimen el pasado 2 de agosto.

Las personas que tienen previsto declarar este martes son una mujer que encontró los primeros restos del fallecido en un vertedero de Phangan, la que alquiló una moto a Sancho en la isla y los encargados de los dos hoteles de Phangan donde se alojó el acusado, uno de ellos en el que tuvo lugar el supuesto asesinato.

Además del propio Sancho, de 29 años e hijo del actor español Rodolfo Sancho, lo que confirió al caso de un alto interés mediático desde el principio, asiste este martes al juicio su padre.

Precisamente, el actor es noticia por contar, por primera vez, en El Caso Sancho de la plataforma HBO Max, cómo se enteró del presunto crimen cometido por su hijo. El actor recuerda que fue su hermano Félix quien le llamó por teléfono el mismo 5 de agosto. "Me llamó muy shockeado y preocupado. Tarda en decirme exactamente qué está pasando y yo le acabo preguntando: 'pero ¿está vivo?'. Y él me dice sí, pero que ha pasado esto... 'Yo te lo mando y tal'. Y ya lo leo...", rememora Sancho.

Fue un momento que el actor define como "shock y estupefacción" al conocer lo que había pasado porque su hijo, ya que "no tiene un "currículum de criminal o delincuente".

Además, revela que sabía que Daniel se encontraba en el país asiático. "Me dijo que se iba a hacer muay thai, practicar cocina tailandesa... Era todo muy extraño...".

Eso sí, no perdió el tiempo y, tras saber lo que había pasado, se puso rápido en contacto con la embajada. "Aunque no he vivido algo así nunca reaccioné bastante rápido", rememora, al tiempo que dice seguro que nunca se ha creído que su hijo hubiera matado a un hombre a sangre fría: "No me creía a pies juntillas lo que estaban contando porque no me cuadraba nada. Todo era muy extraño".

Ya al día siguiente de enterarse, consiguió ponerse en contacto con su hijo: "Fue una cosa absolutamente estrambótica porque le dejaban tener el teléfono y todo y él me cuenta lo que ha pasado (...) Está en estado de shock importante y me cuenta que ha tenido una pelea con un tipo del que yo no sabía nada y que ha acabado de una forma trágica", cuenta.

Sobre la conversión con su hijo, dijo que apenas duró unos minutos, ya que le retiraron el móvil: "No hacía falta más".