Rocío Madrid, nueva concursante confirmada de 'Supervivientes 2024'

TardeAR ha desvelado a una nueva concursante de Supervivientes 2024, Rocío Madrid. La comunicadora se lanza así a la aventura de Telecinco después de haber participado a lo largo de su carrera en programas como OT, Tu cara me suena y Crónicas Marcianas.

El programa presentado por Ana Rosa Quintana ha sorprendido a su colaborador, Xavier Sardà, por la cercanía que tiene con Rocío Madrid. La nueva superviviente ha entrado en el plató y ha abrazado a su compañero.

El colaborador de TardeAR se ha sorprendido por la decisión de Madrid de participar en el reality. "Tú sabes que soy una valiente", le ha dicho la nueva superviviente al catalán.

"Parece que cuando te retiras un poco de la exposición mediática, por así decirlo, te vas a casa a hacer ganchillo, pero yo no he parado", ha expuesto la también actriz, que se dedica actualmente al teatro.

Rocío Madrid ha detallado su decisión de participar: "Desde Supervivientes han contactado conmigo desde que estaba en Crónicas marcianas, y decía que no automáticamente. Pero este año he dicho automáticamente que sí, así que he seguido mi intuición".

Así es Rocío Madrid

Rocío Madrid se dio a conocer televisivamente gracias a la productora Gestmusic, desde la que trabajó como reportera en OT y posteriormente fue fichada por Crónicas marcianas.

En cuanto a concursos de televisión, a Rocío Madrid se la ha podido ver participando Tu cara me suena y Me resbala. También ha participado como invitada en Pasapalabra varias veces.

Pero posteriormente ejerció como actriz de series como Arrayán y Amar en tiempos revueltos. En los últimos años, se la ha podido ver sobre los escenarios.