Roberto Leal termina 'la Pista Musical' de 'Pasapalabra' montado en Torito

La Pista Musical de Pasapalabra suele dar momentos destacados para diversión de los espectadores, y más si está Torito participando en el programa.

Este jueves, el reportero se enfrentó con Shaila Dúrcal en la prueba del concurso de Antena 3: "Cuidado que viene una canción... Es un temazo", anunció Roberto Leal.

"Se ha bailado toda la vida porque es un tema de 1973, por cinco segundos... ¡Música!", exclamó el presentador mientras sonaban unos acordes de la canción.

Shaila Dúrcal fue la más rápida en apretar el pulsador mientras bailaba y decía: "No me pongáis nerviosa que luego no me acuerdo....", afirmó la cantante.

"Que voy a hacer, que voy a hacer si... na, na, na no me acuerdo de más", cantó la invitada mientras chasqueaba los dedos a la espera de que el presentador le dijera si era correcta o no la canción.

El sevillano se lo dio por correcto porque "aunque no es el título, eso lo repiten muchas veces porque se trata de Eva María (tema de Fórmula V). Te llevas los cinco segundos".

Entonces, Torio cogió de la mano a Shaila Dúrcal para bailar, pero se dirigieron a la silla (que terminó por los suelos) de Leal, donde el reportero no dudó en coger a caballito al presentador para bailar con él encima.

Los tres danzaron al ritmo de la canción durante unos segundos hasta que el sevillano les mandó a sus respectivos asientos para continuar con el programa: "¡Qué trabajo me está dando este hombre!", exclamó Leal.