Roberto Leal desvela en 'Pasapalabra' la canción que sonó en su boda gracias a 'La Pista Musical'

Este jueves, el duelo en La Pista Musical entre Antonio Albella y Marina Carmona tuvo un significado muy especial para Roberto Leal, ya que la canción que tuvieron que adivinar tenía un significado especial para el presentador.

"Llega un duelo muy potente", avisó el presentador antes de comenzar la prueba y señalando que la canción que tenían que adivinar sus invitados era de 2105.

"Por cinco segundos... ¡Música!", exclamó el sevillano. Carmona fue la más rápida en apretar el pulsador, que se quedó pensativa y, a continuación, se encogió de hombros porque no sabía la respuesta.

Antonio Albella y Marina Carmona, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

En el rebote, Albella admitió que "no me recuerda a nada ni me dice nada", así que el conductor de Pasapalabra pasó a la siguiente pista, una parte de la letra: "Me sale la tortilla redondita, perfecta".

"Voy a dar un dato añadido que no tenéis por qué saber, con esta canción entré yo al banquete de mi boda, para que veáis qué original", confesó el presentador.

Pero ninguno supo responder, así que Leal les puso un poco más de la canción a ver si la adivinaban. Carmona se puso a cantar Cuando me siento bien de Efecto pasillo, ganando la prueba.

La bloguera y Albella se pusieron a bailar al ritmo de la canción para celebrar el acierto de hija de Antonio Carmona, el cantante y exmiembro del grupo Ketama, mientras Leal enseñaba un cartel con el nombre de Sara, su mujer.