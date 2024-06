Roberto Brasero vaticina en 'El Hormiguero' el tiempo que hará este verano

Roberto Brasero visitó este martes El Hormiguero para charlar con Pablo Motos sobre la climatología que nos espera en la época estival, con el verano recién estrenado.

Además, el comunicador y meteorólogo también contará cómo ha sido su experiencia en el programa de retos El Desafío, ya que es uno de los nuevos concursantes de la próxima temporada.

"El tiempo está un poco más loco que antes. Es que, como hoy en Madrid, llueve de manera distinta y menos aprovechable. Es que las sequías se gestionan cuando llueve", explicó.

El presentador le hizo la pregunta que todos los espectadores estaban esperando: "¿Qué tiempo va a hacer este verano?". Brasero le contestó que "tanto julio como agosto serán muy cálidos, pero junio también lo iba a ser y mira...".

Otra de las dudas que le surgieron al valenciano fue qué sentía el periodista si no acertaba con su pronóstico: "Si no acierto el tiempo, me cabreo muchísimo y me cambia la cara", admitió el invitado.