Rober: "Busco en 'First Dates' a una chica que no haya puesto los cuernos nunca"

"Busco a alguien que tenga las ideas claras, que sea cariñosa, fiel, que no haya puesto los cuernos nunca, si es posible...", comentó Rober en su presentación en First Dates este lunes.

Y añadió que "me considero una persona simpática, soy bastante amable con la gente, no tengo problema en conocer a personas nuevas y relacionarme".

Su cita fue Miriam, una chica impulsiva, desconfiada y con carácter. "En mi vida sentimental me ha ido muy mal, no veo que encaje con nadie", le contó a Carlos Sobera.

Miriam y Rober, en 'First Dates'. MEDIASET

"Tuve un único novio de los 15 a los 21 años, pero me creó mucha inseguridad porque me fue infiel. Me gustaría que mi pareja de la noche fuera un chico sincero, no un chulito, que se cuide, morenito, alto…", añadió.

Al verse en la barra del local de Cuatro, ambos se gustaron. "Me ha parecido una chica guapa y que viste bien", reconoció el madrileño, mientras que ella señaló que "es un chico muy majo".

Además, se les escapó una risa de complicidad al saber que los dos procedían de la localidad madrileña de Arganda del Rey, pero no se sonaban. "Salgo más por Madrid", reconoció Rober.

En la cena hablaron de música y de salir de fiesta. Mientras que el joven confesó que escuchaba de todo, pero que sobre todo le gustaba lo comercial, ella le dijo que se adaptaba a todo tipo de música.

Rober y Miriam, en 'First Dates'. MEDIASET

También hablaron de antiguas relaciones o fracasos sentimentales, pero el momento más curioso de la velada fue cuando Rober le preguntó: "¿Consumes Twitch?".

Ella, sin saber a qué se refería, le contestó: "¿Consumir? Fumo tabaco, pero...". El madrileño se percató de que no le había entendido, y le explicó que se refería a consumir contenido de Twitch.

Rober le empezó a hablar de Ibai Llanos, pero ella intentó disimular porque no sabía de qué la estaba hablando su cita, ya que no lo había visto nunca.

Al final, Rober sí que quiso tener una segunda cita con Miriam porque "me ha parecido una chica muy interesante y quiero seguir conociéndola". La joven, en cambio, no coincidió con él: "Busco otro estilo de chico".