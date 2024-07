Risto Mejide da su opinión sincera sobre Tamara Falcó en 'Got Talent': "He notado que hay mucho prejuicio"

Por el escenario de Got Talent España (Telecinco) pasan algunos de los mejores artistas de todo el mundo, shows novedosos y, de vez en cuando, alguno peculiar. Todo ello ha de ser juzgado por un jurado que, en esta edición, estará formado por el veterano Risto Mejide, el humorista Flo, la actriz Paula Echevarría y por primera vez y como debutante, Tamara Falcó.

Las audiciones de la décima edición del programa han terminado y el programa se estrenará muy pronto, es por ello que Mejide ha opinado de lo que está siendo trabajar con la marquesa de Griñón.

"He notado que hay mucho prejuicio con Tamara. En este programa se va a tener que enfrentar a muchísimos prejuicios. Yo no los tenía porque no la conocía de nada", ha explicado el presentador en un encuentro con Vertele y otros medios de comunicación.

"Ella tiene el mismo derecho y la misma legitimidad que tenía yo la primera vez que me senté en Operación Triunfo a juzgar cantantes. Con el mismo derecho y la misma legitimidad con la que se sentó Flo o Paula o quien sea a juzgar disciplinas en las que ningunos somos expertos", ha sentenciado.

"No hay ni un mago, ni un acróbata, ni un bailarín ahora mismo en la mesa, y sin embargo estamos juzgándolos todos los días. Me parece que es una buena oportunidad para derribar prejuicios. Tamara os va a sorprender a todos, porque me ha sorprendido a mí", ha revelado Risto Mejide.