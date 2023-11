Todo es mentira ha analizado junto a varios expertos las caídas de Redsys, uno de los sistemas de pagos con tarjeta en España, y Risto Mejide ha contado que fue víctima de ellas en una situación que dependía de su dispositivo móvil para pagar.

"Me pilló en la primera caída, que fue hace una semana y media o así, cuando iba a cargar el coche eléctrico", ha relatado el presentador del programa de Cuatro.

Al encontrarse con un proveedor que no conocía, intentó registrar su tarjeta, pero sin éxito. "No funcionó. Y no me podía mover de allí", ha contado.

"Estaba en medio de la nada y no me podía mover", ha insistido Mejide. En cuanto a lo que hizo para solucionarlo, ha contado: "Me puse a ver películas en la pantalla del coche y al cabo de una hora ya volvió la red y pude cargar el coche".