Risto Mejide, en el discurso que no pudo dar al ganar la Antena de Oro: "Uno no es lo que le han dicho que es, uno es aquello que hace"

Risto Mejide recibió el pasado fin de semana la Antena de Oro por su trayectoria en los medios de comunicación, pero el publicista no pudo dar el discurso que se había preparado por tema de tiempo.

Por ello, Mejide ha dado el discurso que habría concedido en el evento en el programa que presenta en las tardes, Todo es mentira, formato que, además, mereció una mención especial en la entrega del premio.

Después de darle gracias a todos, incluido a su equipo, Risto Mejide ha expresado con humor: "A las entregas de premios suelo ir como a los que irían a mi funeral, solo para ver que lo que han anunciado es cierto y se cumple".

"Este maravilloso equipo, que somos 56 personas, es el mejor de la tele", ha indicado, con mención especial a Paolo Vasile, óscar Cornejo y Alessandro Salem. Además, ha añadido: "Me gustaría reconocer a dos personas más, que son mis hijos. Dos personitas que me aguantan y que han tenido que aguantar durante años que papá llegase tarde a casa o que se tuviese que ir muy pronto por la mañana".

"Cuando empecé en publicidad todo el mundo me decía que qué hacía yo dedicándome a eso, si había estudiado empresariales. Hoy tengo una agencia de publicidad que es la mejor de españa", ha indicado.

Por esta misma línea, ha proseguido: Cuando empecé a presentar en la televisión me decían que qué hacía, si era publicista. Cuando empecé a juzgar me decían que qué hacía, si no era músico. Cuando empecé a en entrevistar me decían que qué hacía, si no era periodista".

"Es un mensaje para todos aquellos que os estéis planteado hacer algo: uno no es lo que le han dicho que es, uno es aquello que hace", ha lanzado finalmente Risto Mejide.