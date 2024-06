Marta Riesco ha abierto el telón sobre su relación secreta con el polémico Antonio David Flores. En su entrevista de este lunes con Ni que fuéramos, la periodista ha admitido haber engañado a su madre, inventando una relación con un extranjero para encubrir su romance con Flores.

Marta ha explicado que el televisivo le solicitó mantener en secreto su relación para evitar perjuicios reputacionales: "Me dijo que no quería que quedase mal, como una amante, que no iba a salir bien parada (...) pero yo le pedía cada día que dejara públicamente la relación con Olga Moreno (su entonces cónyuge)".

Riesco no se ha detenido ahí y ha revelado que el matrimonio entre Moreno y el exconcursante de Gran Hermano era más una fachada que una realidad, describiéndolos como una "pareja de cara a la galería".

Además, ha situado el inicio de su relación con Flores en diciembre de 2020, lo que implicaría una unión de tres años: "En diciembre de 2020 fue la primera vez que nos dijimos 'te quiero' ".

Por otro lado, la reportera ha expuesto un incidente relacionado con la docuserie En el nombre de Rocío, donde Rocío Carrasco denunció haber sufrido maltrato por parte de el el exguardia civil. Según sus declaraciones, el excolaborador de Sálvame la dejó, advirtiéndole que lo he buscara más porque "le iba a joder la vida".