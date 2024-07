Richard Pena destaca en 'First Dates' la importancia de los abrazos: "Si ves a alguien triste, dale uno"

Richard Pena, el actor encargado de poner la voz en off de First Dates al inicio del programa y de presentar a algunos de los comensales, no comentó un estudio o una encuesta, sino que habló de la importancia de los abrazos.

Tras su clásico: "¿No se ha quedado una noche perfecta para encontrar el amor?" al comienzo del programa de Cuatro, el barcelonés afirmó que "los abrazos intercambian energías".

Entradilla de 'First Dates'. MEDIASET

Y añadió que "también equilibran a la persona desequilibrada. Es por eso que si ves a alguien triste, dale un abrazo".

"El cuerpo a cuerpo calmará a esa persona. Aunque el problema no desaparezca, al menos algún alivio tendrá", explicó el actor.

A continuación, señaló que "esta noche vienen a First Dates solteros a los que les encantan los mimitos", mientras presentaba a algunos de los daters que iban a visitar el restaurante del amor de Carlos Sobera.