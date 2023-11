Ricardo Gómez, a Broncano: "No te voy a decir cuánto dinero tengo en el banco porque paso"

MOVISTAR PLUS+

Dos días después de acudir a El Hormiguero junto a Belén Cuesta, Ricardo Gómez visitó a Broncano en La Resistencia para presentarle su nueva serie, Romancero, que se estrena en Prime Video el 3 de noviembre.

Tras hablar de la ficción, el presentador procedió a hacerle al invitado las preguntas clásicas del programa de Movistar Plus+: Dinero en el banco y relaciones sexuales en el último mes.

"No te voy a decir cuánto dinero tengo porque paso. Pero sí voy a contarte que el otro día miré mi vida laboral y tenía 26 años cotizados con 29 años...", afirmó el actor entre risas.

Ricardo Gómez, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

Entonces Broncano pasó a la siguiente pregunta sobre las relaciones sexuales: "Me has hecho mil veces la pregunta... Estos últimos 30 días he tenido poco porque estoy currando mucho", admitió Gómez.

"No tengo tiempo, como cuatro o cinco veces, una ruina", afirmó el invitado. Broncano, tras escucharle, solo pudo decir: "Triste... no por el número sino por la actitud con la que lo cuentas".

El actor intentó justificar su respuesta: "Hay momentos que estás más tristón", pero el conductor del programa de Movistar Plus+ no paró de bromear con él hasta el final de la entrevista.