La exabogada del 'Rey del Cachopo' asegura que tomará medidas legales contra él después de que le enviara una carta atacándola

El asesinato de Heidi Paz llevó a César Román, más conocido como el 'Rey del Cachopo', a prisión, desde donde ha enviado una carta en la que carga duramente contra su exabogada, Ana Isabel Peña. Este lunes, a pocos minutos de finalizar En boca de todos, Nacho Abad ha informado de esta importante última hora.

"Nos acaba de llegar esta carta desde la prisión de Alcalá Meco y nos la envía César Román, el 'Rey del Cachopo'", ha adelantado Nacho Abad antes de mostrar el contenido de la misiva.

"Es la primera vez en la historia de la abogacía que alguien dice 'sí, lo confieso, he sido yo' y va tu abogada y dice: 'No, no, mi cliente se equivoca porque yo digo que es inocente'", comienza la carta de César Román que, además, asegura que solo envió dos o tres escritos a Ana Isabel Peña, su exabogada.

Asimismo, el 'Rey del Cachopo' ha admitido las muestras de cariño y los 'te quiero' cuando enviaba documentación a la letrada, pero asegura que ver algo más en estas muestras es solo sacar las cosas de contexto. Además, el acusado asegura que su exabogada ha tratado de hacer negocios a sus espaldas, lo que le ha ocasionado mucho daño.

Por su parte, el matinal de Cuatro ha contactado en directo con Ana Isabel Peña, quien ha negado todo lo escrito por César Román: "He contabilizado unas 50 cartas y las han podido ver mis compañeros de despacho y mi madre".

"Me han contado otras cositas... y tengo otra cartita, César. Yo he recibido llamadas y me han dicho que él está diciendo cosas de mí por las que voy a tomar medidas", ha advertido la abogada que, además, ha sentenciado: "Va diciendo que él y yo hemos tenido 20 vis a vis, es decir, relaciones sexuales. Sé que está muy solo y miente mucho. Además, un abogado no puede tener un vis a vis con un cliente".