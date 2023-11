Reparto de temas de la Gala 2 de 'OT 2023': Laura Pausini, Ana Mena, David Bisbal...

Los 16 concursantes de OT 2023 vivieron este lunes su primera gala, tras la número 0 donde se presentaron a la audiencia, y en ella cantaron un tema grupal y 8 duetos que fueron a examen. Pero no tienen tiempo para relajarse, pues ya están preparando la Gala 2.

Después de las actuaciones, Suzete y Lucas resultaron nominados -Álex Márquez fue salvado por los profesores y Denna por los compañeros-, por lo que ambos se enfrentarán en solitario a las canciones que ellos elijan esta semana.

Los otros 14 volverán a someterse al veredicto del jurado el próximo lunes con nuevos temas que Noemí Galera y Manu Guix les han repartido este mismo martes.

1. Canción grupal

Allright, de Supergrass

2. Lucas

Dígale, de David Bisbal

3. Suzete

A Song For You, de Leon Russell & Friends

4. Juanjo y Cris

Leave the Door Open, de Bruno Mars

5. Martin y Paul

Little Green Bag, de George Baker

6. Álex Márquez y Violeta

Quiero decirte, de Abraham Mateo y Ana Mena

7. Álvaro Mayo y Denna

El fin del mundo, de La La Love You

8. Ruslana, Chiara y Bea

Walk Like an Egyptian, de The Bangles

9. Omar, Salma y Naiara

Se fue, de Laura Pausini