Relacionan a Victoria Federica con un grave altercado en un festival: "Estoy en 'shock'"

Victoria Federica habría protagonizado un desagradable enfrentamiento con una conocida tiktoker durante la celebración de un festival de música. Así lo asegura la creadora de contenido Ángela Romero, que, a través de su perfil en la red social, decidió contar su versión sobre lo ocurrido con la hija de la infanta Elena.

Un testimonio que después eliminó, aunque decidió volver a contarlo en Socialité. Así, según ha relatado, entre ella y Victoria Federica se produjeron varios encontronazos durante una fiesta a la que ambas acudieron con sus amigos.

"Me choqué sin querer con ella, y al girarme para pedirle perdón me di cuenta de que me miró fatal", relata. Eso sí, asegura no reconocerla en un principio: "Yo no sabía quién era, mis amigos me dijeron que era Victoria Federica".

"Al día siguiente me volví a encontrar con ella en la cola de los baños portátiles y me gritó que no me colase. Empezamos a discutir y yo, para pararlo, cerré la puerta del baño. Entonces ella empezó a dar golpes en la puerta y me abrió, me sacó cogiéndome del brazo y yo le tiré el cubata encima, ella se volvió loca y empezó a gritarme, a mí me dio por reírme porque me parecía una situación surrealista", detalla la joven, que asegura estar "en shock".

Pero la cosa no quedó ahí, ya que, siempre según la versión, Victoria Federica empezó a gritarle que no sabía quién era ella y que se iba a enterar. "Yo ya me cabreé y cuando ella entró al baño hice lo mismo, aporrear la puerta", sentencia la creadora de contenido.