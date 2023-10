La relación entre la timidez y los comienzos en las cocinas de Pepe Rodríguez: "No era buen camarero"

Carlos Sobera quedó muy sorprendido al escuchar la confesión de Pepe Rodríguez sobre su personalidad cuando era pequeño: "Era tan tímido que me escondía debajo de la mesa para no tener que saludar a la gente".

El chef le explicó al presentador cómo empezó siendo camarero en el bar de su familia, dado que "no era buen estudiante y salía mucho de fiesta, hasta las tantas de la mañana".

"Yo no era buen camarero", aseguró Pepe, que lo achacó a la extrema timidez que sufría. "Me metí en la cocina de casualidad y me turnaba con mi hermano, hasta que me vi a gusto allí y le dije que me encargaba yo", relató.

Pepe Rodríguez: "Yo de joven era muy mal camarero. Quién me lo iba a decir a mi"



Entre los fogones de ese bar, fue donde el invitado desarrolló su carrera: "Mi pasión era la cocina". Desde ahí, todo fue cuesta arriba hasta llegar a la actualidad, donde ha superado la timidez. "¡Quién lo diría!", exclamaba sobre aquella etapa, comparándola con su carrera televisiva actual.

Las risas también estuvieron presentes, sobre todo cuando recordó que consiguió que su madre cerrase el restaurante durante las fiestas del pueblo. "Yo salía de fiesta y empalmaba con el trabajo, hasta que mi madre vio la situación", recordó entre risas.