La reacción de la madre de Moisés Laguardia que ha dejado sin palabras a Óscar Díaz tras conseguir el bote de 'Pasapalabra'

El pasado miércoles el concursante Óscar Díaz logró completar el rosco de Pasapalabra al acertar las 25 palabras que lo componen y hacerse con 1.816.000 euros, además de entrar en el 'top 5' de botes más altos entregados por el programa en su historia.

El madrileño ha conseguido esta gesta tras 154 programas disputándose la victoria con Moisés Laguardia, quien llevaba concursando 245 programas. Por ello, ambos han sido entrevistados en distintos programas de Atresmedia como El Hormiguero o Espejo Público, donde en este último la madre de Moisés se ha convertido en la estrella absoluta.

Moisés conectó con el plató de Susanna Griso un día después que entrevistasen a Óscar, contando que su madre, que está jubilada, le ayudaba a preparar las preguntas, leyéndoselas e incluso buscándolas, por lo que la presentadora ha querido conocerla.

En ese instante, su madre Pilar ha entrado en escena: "Ese día le notaba extraño porque no me contaba ninguna anécdota ni nada. Y no me dijo que había perdido hasta que llegamos a la puerta de la casa".

Asimismo, ha expresado que se quedó paralizada cuando supo de la noticia porque ella conocía todo los esfuerzos que su hijo había hecho para llevarse el rosco y la ilusión que tenía. En ese momento, desde el programa contactaron con el recién ganador al que le preguntaron si podía darle, al menos, 200.000 euros a su rival.

"Es que Óscar ya había ganado un bote, es su segundo y este habría sido el primero de mi hijo", apuntó la madre de Moisés, aunque Óscar respondió con diplomacia que esa era "una pregunta complicada porque diga lo que diga va a estar mal".

La situación se volvió aún más comprometedora cuando Alonso Caparrós consultó a la madre del riojano si invitaría a Óscar a cenar en Nochevieja: "Pues no la verdad, yo invito a la familia. No lo conozco personalmente".

Antes de esta peculiar entrevista, Moisés afirmó que estaban siendo "unos días emocionantes", aunque "estaba más tranquilo cuando estaba concursando" e incluso bromeando por las veces que se ha quedado a una palabra de llevarse el bote: "Roberto Leal es la persona que más veces me ha dicho que no".

El riojano también habló sobre cómo vivió el momento en el que su contrincante acertó todas sus palabras: "No soy aficionado al póker, pero ese día tenía una mano muy mala, había escuchado las suyas y era la octava pregunta que tenía sobre Ecuador y la primera sobre Egipto para mí. Ahí pensé que no tenía nada que hacer, no pude hacer nada más que plantarme y quedarme para la foto".