La reacción de Gloria al ver a su cita en 'First Dates': "Me ha dado repelús"

"Me gustan las mujeres que sean como una Barbie, a todos los hombres les gustan, no nos tenemos que engañar. Pero si la persona es inteligente, es más importante que el físico", comentó Josep en su presentación en First Dates.

"¿Qué hace un catalán en el centro de España? Buscar el amor, que no tiene fronteras", le dijo el agricultor a Carlos Sobera: "Quiero una compañera para compartir el resto de mi vida", le pidió al presentador.

Su cita fue Gloria, que comentó nada más llegar: "Quiero a un tío limpio, que se limpie el culo cada día, que se lave, se afeite y le limpie la boca cada día".

Josep y Carlos Sobera, en 'First Dates'. MEDIASET

"En la vida me han engañado mucho y me he ido poniendo barreras", añadió a su presentación la barcelonesa antes de conocer a su pareja de la noche.

Nada más ver a Josep, la soltera comentó: "Me ha dado repelús porque lo he visto muy parado", mientras que el agricultor también apuntó que "pensaba que nos poníamos a discutir nada más llegar".

Ambos pasaron a la mesa a conocerse un poco mejor, y el primer tema que trataron fue el de la fidelidad, donde Gloria quiso saber si él era un hombre fiel: ''Si voy a dejar de ser fiel, te lo diré, igual que tú''.

Josep y Gloria, en 'First Dates'. MEDIASET

Josep contó a Gloria que había estado toda la vida con la misma persona, la madre de sus dos hijos, con la que tuvo una relación de 12 años de pareja y 10 de casado. Ella, por su parte, le contó que tenía una hija, pero que el padre ''no quiso saber nada''.

''Al entrar se me ha bajado todo, no quería ni mirarlo, pero poco a poco he empezado a ver un poco de Josep y no he visto esa persona del principio'', señaló la barcelonesa.

Al final, Gloria sí que quiso tener una segunda cita con Josep: "Me ha gustado y me ha caído bien. Somos catalanes...". Él, por su parte, coincidió con la hostelera: "Me gustaría conocerla más".