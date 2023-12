En busca del Nirvana se ha convertido en uno de los concursos más duros de los últimos años. Y es que en su paso por Nepal, todos los participantes han vivido mucho más que una simple aventura. Prueba de ello han sido las confesiones y los momentos de emociones en flor de piel como la que ha vivido recientemente Iratxe Soriano.

Como así contaba la que se dio a conocer en el reality Princesa de barrio, para ella lo más duro fue perder a su madre. Una vivencia que sigue recordando a día de hoy. De hecho, como así le confesó a Raúl Gómez, el dolor era tan grande que llegó a pensar en más de una ocasión en como quitarse la vida.

Al conocer por lo que la joven tuvo que vivir, el presentador no podía evitar sentirse mal por ella y romper a llorar de la emoción. "Hace mucho tiempo que murió y la sigo echando de menos como el primer día. Allí donde estés te pido que me sigas ayudando, pero que me dejes libre de tanta pena que tengo por no tenerte", contó Soriano cuando asistió junto a sus compañeros a un ritual de cremación.

Al dar la ofrenda de flores, todos sus compañeros se fundieron en un abrazo para transmitirle todo su cariño. Un cariño que se ha mantenido al cabo del tiempo, como así se demostraba en uno de los acertijos que proponía Raúl Gómez.

"¿Qué es lo que no comienza y no termina?", les preguntaba el presentador tras un tiempo de meditación. "El amor", respondió Iratxe muy convencida. Y así explicó: "Cuando murió mi madre, yo pensé que el amor que me tenía ella no lo iba a tener jamás de nada ni de nadie. Como di eso, por hecho, quise morirme. Yo me tiré cuatro meses pensando cada día qué podía hacer y cómo podía hacer para morirme e irme con ella".

Al escuchar sus palabras, Raúl no podía evitar emocionarse y sentir como se le aguaban los ojos: "La vida es muy bonita, aunque a veces nos pone piedras muy grandes, pero el amor y con gente que nos quiera, y nos quiera bien, siempre vamos a tirar hacia delante".

"Antes de dormir mis últimos pensamientos son para ellas y hay veces que siento que ella me habla y se comunica conmigo y aquí lo estoy sintiendo más. Lo que más me dice siempre es que por muchas cosas malas que pasen, me las deja para que aprenda. Me dice que por mucho que me tuerza jamás dejará que me rompa", aseguró Iratxe provocando que finalmente Raúl rompiese en llanto.