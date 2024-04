Raphael, sobre la inteligencia artificial: "Puede que sea lo mismo, calcado, pero no tendrá alma"

Raphael ha visitado Y ahora Sonsoles este jueves para hablar de su trayectoria, su última gira, sus hitos en la música y la actualidad. Y el veterano ha abordado distintos aspectos también de la fama entre las bromas que le caracterizan.

El de Linares ha insistido en que le "gusta estar rodeado de talento porque algo se pega". Y en cuanto a sus fans, el artista ha expresado su asombro por que su éxito llegara a ser internacional pese a la barrera del idioma español.

Por esta misma línea, ha explicado que le sigue sorprendiendo que "el público" lo reciba de pie: "No ha pasado siempre, pasa últimamente lo de ponerse de pie al entrar yo. Es como un recibimiento a un amigo de toda la vida [...] Es como darme la bienvenida a casa, es otra forma de ponerme de pie".

"He ido construyendo esto sin darme cuenta", ha señalado sobre su propio estilo y su hito en la música. Asimismo, ha defendido: "Yo siempre he hecho lo que he sentido". Raphael opina sobre la inteligencia artificial

Sonsoles Ónega le ha sacado a Raphael el tema de actualidad sobre cómo la inteligencia artificial replica canciones con la voz de los cantantes, y el invitado se ha posicionado: "Es que me da igual, es una cosa sin alma".

"Puede que sea lo mismo, calcado, pero no tendrá alma [...] Los seres humanos somos humanos", ha insistido sobre el tema. Así, ha contado cómo su hijo le llevó un trozo de una canción supuestamente cantada por él: "Le dije que ese no era yo, se parecía pero no era yo [...] Yo no respiraba así". "Puede llegar a ser muy peligroso [...] Hay cosas que no pueden ser", ha afirmado.

En 1972, Raphael pasó por el altar con Natalia Figueroa, con quien continúa a día de hoy y con la que ha tenido tres hijos. Además, es abuelo de ocho nietos.

El artista también ha explicado cómo ha conseguido llegar a los 52 años de matrimonio: "Con mucho cariño, con mucho amor, con mucha paciencia, con mucho acuerdo...". "Además, poniendo toda la carne en el asador también en los momentos que no son muy buenos", ha destacado.

En cuanto a la relación de Natalia con la fama, el cantante ha explicado: "Se ha llevado muy bien con el artista y con su mundo. Para mí ha sido una suerte, y yo para ella, también", ha defendido Raphael.

El cantante también ha hablado de su trasplante de hígado, del que hace 21 años: "Fue un momento duro para mi familia y para mí. Pero fue el más duro para mí, y el más hermoso también, porque no todo el mundo puede decir que volvió a nacer".

En cuanto a su estado físico, ha bromeado: "A veces me canso, claro. Pero cuando me canso, me acuesto y duermo. Y descanso, claro. Llego con fuerza para hacer mis conciertos como si no pasara nada", ha dicho el cantante.

Raphael ha explicado que todo depende de la disciplina: "Hablar cansa muchísimo. Si tuviera concierto, yo no estaría hoy aquí [en Y ahora Sonsoles]".