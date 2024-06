Ramón García predice lo que pasará con Broncano y 'La Resistencia' en La 1: "Va a tener un problema de encaje"

El presentador Ramón García lleva en TVE desde 1991, cuando comenzó a presentar No te rías, que es peor. Son 33 años ligado a la televisión pública, con breves pasos por Cuatro o Antena 3. Ha dado las campanadas de fin de año nada menos que 20 veces, 15 de ellas en TVE.

Se puede presumir por tanto que Ramón García conoce bien el ente público. Es por eso que durante la presentación de la que será la próxima edición de El Grand Prix la prensa le preguntó por su opinión acerca del fichaje de La Resistencia y Broncano para el access prime time de La 1.

"Va a tener un problema de encaje con el modelo de audiencia que tiene TVE", aseveraba el presentador, que después matizaba sus palabras. "Pero también te digo que está pensado para eso. No para que no encaje, sino para que traiga a La 1 un target que ha perdido", hacía ver.

Su concurso, el Grand Prix, dio el verano pasado a La 1 uno de sus mejores datos de los últimos años, con una audiencia entre la que había "toneladas de niños y adolescentes".

"David está dedicado a un programa, luego lo retocará o no", decía Ramón García, aunque no es partidario de lo primero. "Yo creo que no debería cambiarlo, está dirigido a un sector concreto que no tiene TVE. Su reto va a ser conseguirlo. Y no es fácil", exponía García.

"Es una apuesta arriesgada", reconocía el presentador, pero si por algo se critica a TVE es porque no arriesga. "Pues ahora han arriesgado. Y otras, critican que arriesgue. Vamos a darle una oportunidad. Que sale bien, perfecto, que sale mal, pues pliegas velas y vuelves a una plataforma donde tienes 50.000 espectadores, aunque luego se hace viral por internet. Pero eso no es televisión. La televisión generalista es esto que estamos hablando", concluía.