La "química especial" entre Martin y Juanjo durante su actuación en la gala 4: ¿primera pareja oficial de 'OT 2023'?

En una gala 4 repleta de emociones que contó con la participación especial del cantante Carlos Rivera, la Academia de OT 2023 se despidió este lunes de Denna, quien se convirtió en la tercera expulsada del talent de Prime Video, tras batir un récord histórico de votaciones -con más de cuatro millones y medio-, frente a Violeta, la cual se salvó con el 65,6% de los votos.

Antes de que se diese a conocer el veredicto del jurado y, por consiguiente, el nombre de los nominados de la semana -finalmente, fueron Salma y Álex Márquez, quienes se enfrentarán el próximo 1 de enero-, tuvieron lugar las actuaciones de los concursantes. Sin duda, una de las más esperadas de la noche fue el dueto que debían interpretar Juanjo y Martin, dos concursantes que han despertado los rumores de relación debido a su constante tonteo en la Academia, con numerosos encuentros en las duchas incluidos.

Y es que, como empieza a ser habitual en OT 2023 -ya sucedió la semana pasada con Violeta y Chiara, cantando I kissed a girl (Katy Perry)-, otra de las parejas más rumoreadas ha sido elegido para interpretar un tema juntos, God only knows, de The Beach Boys, la cual forma parte también de la BSO de la película Love actually. Una llamativa propuesta que, transformada en una escena romántica, ha generado una gran expectación a lo largo de la última semana, desde los primeros ensayos hasta los pases de micros, debido a la química existente entre ambos.

Tanto es así que ni siquiera Chenoa pudo evitar hacer alusión a "Juantin", el shippeo que se ha creado en redes sociales en torno a ellos, mientras presentaba la actuación. "Seguimos con un dúo bautizado como Juantin. Me encanta el nombre", reconocía la presentadora, justo antes de darles paso.

Sin embargo, y tras la notable interpretación de la canción que logró el apoyó unánime del jurado, hubo muchos internautas que señalaron en redes sociales que echaban en falta un mayor acercamiento entre Martin y Juanjo, dadas las altas expectativas. Y, más concretamente, un romántico beso, como sí lo hubo entre Raoul y Agoney, exconcursantes de OT 2017, en Manos vacías. Aun así, la visible conexión entre ambos no pasó desapercibida para Chenoa.

De hecho, cuando los participantes fueron recibidos en el sofá, la propia presentadora quiso agradecerles la emoción que habían transmitido durante la actuación, gracias a su "química especial", tal y como ella lo definió. Asimismo, y a falta de una confirmación por parte de los dos protagonistas, es indudable la buena sintonía de ambos. "Os deseo todo el amor del mundo a vosotros dos", expresó.