¿Quiénes han protagonizado los duelos con más aciertos de 'El Rosco' de 'Pasapalabra'?

Llevarse el bote de Pasapalabra está al alcance de muy pocos, que suelen lograr premios millonarios, como el que consiguió Óscar Díaz el 15 de mayo de este año con 1.816.000 euros.

Para ganar, hay que acertar las 25 letras de El Rosco del concurso de Antena 3, como hizo Rafa Castaño, que tiene el récord del duelo con menos aciertos, ya que dejó a cero a Orestes Barbero al resolver las 25 preguntas que le hizo Roberto Leal del tirón.

También suele pasar que muchos de los participantes se queden a las puertas con 24 aciertos, como le pasó en nueve ocasiones a Moisés Laguardia o, recientemente, a Manu.

Manu, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

La época de Telecinco

Pese a que uno de los protagonistas de uno de los duelos en El Rosco con más aciertos es un histórico como Pablo Díaz, el tinerfeño no fue el vencedor en aquella ocasión.

Hay que remontarse al 14 de marzo de 2017, cuando Pasapalabra se emitía en Telecinco y lo presentaba Christian Gálvez. Aquel día, el presentador recibió a Julio Escartín, que tenía que enfrentarse a Pablo.

Julio Escartín y Pablo Díaz, en 'Pasapalabra'. TELECINCO

La participación del profesor zaragozano se convirtió en todo un hito en la historia del formato, ya que, contra todo pronóstico, Julio que precisamente se estrenaba aquella tarde en el concurso, consiguió completar la prueba y llevarse el bote.

El músico, que llevaba 47 entregas luchando por ese premio, vio como el recién llegado le arrebataba a las primeras de cambio el bote por el que llevaba más de dos meses concursando.

Aquel día, Pablo arrancó con 15 aciertos consecutivos y llegó a responder correctamente a 24 preguntas antes de que Julio resolviera, sin fallos, su Rosco, llevándose 318.000 euros en el primer intento.

Julio Escartín y Christian Gálvez, en 'Pasapalabra'. MEDIASET

La única vez en Antena 3

La siguiente ocasión en que los concursantes han protagonizado un duelo con más aciertos (49 concretamente), fue el 27 de septiembre de 2021, Sofía Álvarez de Eulate derrotó a Marco Antonio Marcos.

La vasca solo necesitó ocho semanas en el concurso de Antena 3 para llevarse casi medio millón de euros (466.000 euros) tras derrotar al gaditano.

Aquel día, ambos intercambiaron turnos hasta que alcanzaron los 24 aciertos. Mientras que a la vasca le quedaban 24 segundos para pensarse la respuesta de la letra H, a Marco Antonio le restaban 33 segundos para acertar la V.

Sofía y Marco Antonio, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Sofía escuchó a Roberto Leal, y pasó palabra con 21 segundos, lo mismo hizo Marco Antonio con su pregunta. "Me caigo muerta si me llevo 466.000 euros. Voy a soltar lo que tengo, que no va a ser, pero va", afirmó la concursante.

"Con la H, apellido del compositor autor de la banda sonora de la película El hombre que vendió su alma", le preguntó el presentador a Sofía, que contestó: "Herrmann".

Leal dejó pasar unos segundos de tensión antes de dar por correcta la respuesta para que la vasca se ganara 466.000 euros, completando El Rosco con 25 respuestas acertadas, mientras que el gaditano se llevó 31.200 euros.