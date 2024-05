Quién es Teya Dora, la representante de Serbia en Eurovisión 2024: de compositora en EEUU a batir récords nacionales

Teya Dora es el nombre de la representante de Serbia para Eurovisión 2024. Y con su tema Ramonda, la artista busca llevar a su país el micrófono de cristal.

Y es que tras ganar el Pesma za Evroviziju, la preselección serbia para la cita musical europea, la artista viajará a Malmö, Suecia, con intención de pasar a la gran final tras actuar en la primera semifinal.

Teya Dora, una artista multidisciplinar

Pero, ¿quién es Teya Dora? La artista, además de cantante, es pianista, compositora y productora musical. De hecho, Teya Dora es la primera intérprete de Serbia que superó los tres millones de oyentes en Spotify.

Teya Dora nació en una familia de músicos, pues sus padres eran músicos aficionados. Por ello, ya a los cinco años mostró interés por la disciplina y pidió que le inscribieran en la escuela de música para aprender a tocar el piano.

La carrera artística de Teya Dora

De esta forma, la carrera de Teya Dora en la música comenzó muy pronto y la joven fue consiguiendo hitos, como el de convertirse en la ganadora más joven de una beca para el Berkeley College of Music en Boston. Allí estudió canto.

Esto le abrió paso a cantar los coros para artistas internacionales, como Patty Austin, Jerry Allen y Valerie Simpson. Tras esta experiencia, la artista decidió mudarse a Nueva York para trabajar como compositora, y escribió canciones en inglés desde la productora ARKTKT Publishing

Cuándo fue su debut como cantante

Teya Dora se abrió paso en la industria de su país en 2018, cuando lanzó su canción Nema limita para Nikolia. De hecho, estuvo una temporada escribiendo canciones para otros artistas antes de comenzar su carrera en solitario.

Finalmente, la artista lanzó su primer single: Yes to me. Pero la popularidad le llegó en 2023 con el tema Džanum, canción que creó para la serie South Wind: On the Border.

El éxito del sencillo le hizo crecer exponencialmente, hasta el punto de que es ganadora de un disco de diamante de Turquía, uno de platino en la India y varios discos de oro en Europa.