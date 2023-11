Quién es Noan, participante del Benidorm Fest 2024 para representar a España en Eurovisión

El Benidorm Fest 2024 volverá a ser una plataforma para aquellos artistas independientes que quieren representar a España en Eurovisión. Y es que entre los 16 candidatos se encuentran nombres reconocidos como el de Angy Fernández y Miss Cafeína, pero también otros más emergentes como el de Noan.

Este cantante es un multiinstrumentista y compositor de 25 años nacido en País Vasco que podría ser una de las grandes promesas de la nueva ola del pop español.

Cuál es el estilo de Noan

En cuanto a su estilo, bebe de la influencia del pop-rock español de los años 20, y así lo muestra con las covers que comparte a través de sus perfiles en redes sociales, además de con sus temas originales.

Noan lleva apenas dos años haciendo música, la cual comparte principalmente en sus redes sociales. El joven cantante ya cuenta en Instagram con más de 64.000 seguidores.

Entre sus éxitos se encuentran temas como ME MATA(S), Superpoder, Con los pies en el techo y No me pidas perdón, los cuales le han hecho ir escalando poco a poco en la industria musical.

El paso de Noan por el programa 'Veo cómo cantas'

El Benidorm Fest no será la primera vez en televisión del joven vasco, pues participó en la segunda temporada del concurso Veo cómo Cantas de Antena 3, donde se escondía detrás del personaje de surfero.

La carrera creciente del joven cantautor vasco en la música le ha llevado a firmar un contrato discográfico con Ewan Records y Warner Music Spain.

Su vinculación con 'El sueño de Morfeo'

Noan tiene cierta vinculación con el grupo El sueño de Morfeo, pues detrás de su canción Superpoder, lanzada en 2021, fue producida por Juan Ewan, guitarrista de la banda. Además, con la vocalista de este, Raquel del Rosario, el cantante lanzó una versión nueva de Nunca volverá.

Por otro lado, Noan ha cantado con otras artistas como Paula Koops, Samantha de OT 2019, Cris Moné y Edurne, entre otras.