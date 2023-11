Quién es María Peláe, participante del Benidorm Fest 2024 que busca representar a España en Eurovisión

La lista de los 16 candidatos que participarán en el Benidorm Fest 2024 ya han dado mucho de qué hablar, tanto por los rostros emergentes que ha fichado la preselección como aquellos más consagrados. Y es que entre las conocidas se encuentra María Peláe.

Nacida en Málaga en 1990, se trata de una de las folclóricas de la actualidad. Llamada realmente María Peláe Sánchez es cantautora y compositora con dos álbumes en el mercado. Su estilo, principalmente flamenco, se caracteriza por letras con crítica social desde el humor, haciendo referencia a la mujer y al colectivo LGTBIQ+ en sus letras.

Los orígenes de la cantante María Peláe

María Peláe comenzó a tocar la guitarra con 13 años, y a los 16 ya dio su primer concierto como percusionista. Dos años después ya había dado su primer concierto como solista con su voz y su guitarra.

Para compaginar la música decidió estudiar primero Trabajo Social y más tarde Antropología, y mientras tanto editó su primer álbum, Hipocondría, que lanzó en 2016, con el que se recorrió algunas salas españolas.

La vinculación de María Peláe con Eurovisión

La malagueña está detrás de dos temas que quedaron finalistas para representar a España en Eurovisión: Arde, el cual escribió junto a Alba Reig de Sweet California (su pareja) y que defendió Aitana, y Nadie se salva, una canción que interpretaron Miki Núñez y Natalia Lacunza y que escribió junto a Nil Moliner y Garabatto.

Su estilo fue modernizándose, siendo un reflejo de ello el sencillo En casa de herrero, el cual lanzó en 2019. Pero entre sus temas más famosos de esta segunda etapa destaca La niña, el cual da visibilidad a la homosexualidad femenina. Y quién no, No me mires así, La quería, Mi tío Juan y Te espero en jarra son algunos de los temas que lanzó María Peláe en 2020.

En 2021, la malagueña saltó a la televisión al concursar en la novena edición de Tu cara me suena, donde quedó como segunda finalista. Esta visibilidad le hizo lanzar poco después su segundo álbum.

La folclórica, producido por ella y por Alba Reig recopiló tanto singles anteriores como nuevos temas, como No será nadie, en colaboración con Pastora Soler. Además, en este álbum colabora con otras artistas como Vanesa Martín, Las Niñas y Nia.