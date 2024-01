Quién es Luitingo: así ha sido su vida antes de formar parte de 'GH VIP' y quedar en segundo lugar

Luitingo se ha convertido en un rostro televisivo reconocido en los últimos meses, concretamente por su participación en el reality show Gran Hermano VIP. El andaluz quedó en segunda posición, después de ser repescado tras su expulsión.

Pero, ¿a qué se dedicaba Luitingo antes de ser fichado por el formato de convivencia? Pues precisamente tiene un perfil de personalidad pública, y por ello fue concursante de la versión VIP de Gran Hermano.

Su faceta como artista

Detrás de Luitingo se encuentra José Luis, un joven de 33 años que se dedica a la música como cantante. De hecho, el natural del barrio de Triana en Sevilla vive del cante.

Luitingo comenzó su trayectoria musical a través de Internet, donde compartió covers de canciones durante años. De hecho, escogió su nombre artístico con tan solo 17 años, en homenaje al artista Pitingo por su forma de peinar y vestir durante una noche de fiesta.

Fue en 2019 cuando el sevillano dio el salto a la televisión. Y es que el cantante se presentó a Got Talent, concurso de Telecinco. Lo hizo con una versión de Mi princesa, de David Bisbal. No obstante, no convenció al jurado.

De vuelta a Internet, Luitingo continuó subiendo su música hasta que consiguió participar en la banda sonora de la película española Operación Camarón, en la cual participó Mediaset.

Luitingo está detrás de los dos temas principales del largometraje: Chico perfecto y Caprichos de amor. A partir de ahí y ya con más visibilidad, el cantante lanzó varios singles en 2022.

Entre ellos se encuentran Esa Canción y Nunca imaginé. El artista ha mostrado su talento flamenco también en la canción Fue culpa mía, lanzada en 2023.

Su amistad con Anabel Pantoja

Luitingo se codea desde antes de su participación en GH VIP con rostros conocidos, como el de Anabel Pantoja y el de Luis Rollán. En el caso de la relación del cantante con la sobrina de la tonadillera, esta se remonta a la niñez, pues fueron vecinos durante su infancia y adolescencia.