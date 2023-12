Quién es Juanjo, el concursante de 'OT 2023' que fue elegido por unanimidad por el jurado para cruzar la pasarela en la gala 0

Natural de Zaragoza, Juanjo nació el 10 de noviembre de 2023 y, actualmente estudia Ingeniería Naval en Madrid, una carrera universitaria que no termina de llenarle: "No me aporta nada ahora mismo en mi vida. Un barco ni me va ni me viene, que soy de Zaragoza, vamos a ver…".

Así, al aspirante de OT 2023 le gusta la vida rural, tomar el vermut y tomar algo en una terraza junto a sus amigos. Además, toca el clarinete, hace teatro e, incluso, dirige el grupo de música de su Colegio Mayor.

Los estilos musicales de Juanjo de 'OT 2023'

En cuanto a sus preferencias musicales, Juanjo destaca su amor por las jotas, el rock y los musicales. Así, ganó Jotalent, un concurso de Aragón TV y el más importante de jotas de las fiestas del Pilar durante dos años. Además, cuenta con un álbum de jotas publicado, Con jota de Juanjo.

En la gala 0, Juanjo sorprendió con la interpretación de Crazy litte thing called love, de Queen, su grupo favorito. Una actuación con la que consiguió cruzar la pasarela tras una gran valoración por parte del jurado que, por unanimidad, decidieron que el maño merecía entrar en la Academia de Operación Triunfo.