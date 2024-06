¿Quién era Alfredo M. Seiferheld? El historiador que 'impidió' que Manu se llevara el bote de 'Pasapalabra'?

Han tenido que pasar 26 programas para que un concursante de Pasapalabra vuelva a quedarse a las puertas de llevarse el bote del concurso de Antena 3.

Si Moisés Laguardia lo hizo hasta en nueve ocasiones (Óscar Díaz, el ganador de 1.816.000 euros del bote, no lo consiguió ninguna vez), el pasado 20 de junio, Manu lo hizo por primera vez desde que entró a participar en el programa hace poco más de un mes.

El pasado 16 de mayo, Manuel Pascual e Inma García fueron los encargados de sustituir a Moisés y Óscar en Pasapalabra. Mientras que la malagueña cayó a los pocos programas, el madrileño aguanta.

Se le resistió el apellido de un historiador

El pasado jueves 20 de junio, Manu se llevó la victoria en su duelo con Vicky en El Rosco de Pasapalabra, pero el concursante se pudo haber llevado un botín mayor, los 250.000 euros del bote.

Y es que Manu fue el primero en enfrentarse a las preguntas de Roberto Leal con los 150 segundos acumulados en el programa del día. Después de lograr una racha de seis aciertos consecutivos, Manu decidió cederle el turno a su adversaria.

En el intercambio de turnos, el de Collado Villalba llegó a la Z con 19 aciertos, habiendo pasado en las letras G, H, I, M, S y T, pero todavía con 43 segundos de tiempo.

Vicky y Manu, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Vicky se plantó con 22 aciertos, mientras que Manu todavía tenía 30 segundos para responder las tres letras que le faltaban (G, M y S) para vencer a su rival y optar al bote.

Tras contestar correctamente las dos primeras, escuchó atentamente, otra vez, la pregunta que le hizo Leal correspondiente a la S: "Apellido del historiador autor del libro Conversaciones político-militares".

Manu hizo un gesto de no saber la respuesta y dio una respuesta al azar, equivocándose, ya que la correcta era Alfredo M. Seiferheld, quedándose en 24 aciertos y sin el dinero del bote.

Manu, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

El 'veterano' en 'Pasapalabra'

Manu lleva más programas que Vicky, ya que el madrileño, "de Collado Villalba", como corrigió el concursante a Leal cuando le presentó, está participando en Pasapalabra desde el 16 de mayo, el día posterior a que Óscar se llevara el bote.

"Me encuentro bien y vengo a por todas", reconoció el joven, al que le preguntó el presentador por sus aficiones: "Colecciono mapas de los sitios a los que voy yendo, pero no he traído ninguno", señaló antes de comenzar a jugar.