En qué serie de Prime Video hacen un cameo Pablo Motos, El Monaguillo, Luis Piedrahita, Trancas, Barrancas y Marron

El pasado 16 de mayo, Antonio Resines visitó El Hormiguero para presentar su nueva serie, Atasco, dirigida por Rodrigo Sopeña y que llega a Prime Video el 24 de mayo. Se trataba de una ficción coral que nos sumerge en el caos que genera un gran atasco que interrumpe los planes de miles de ciudadanos a las afueras de Madrid.

Resines comentó entre risas sobre su personaje que "hago de conductor de un furgón blindado junto a Santi Rodríguez, pero no tengo carnet de conducir".

¿Dónde aparece 'El Hormiguero'?

El presentador le preguntó a su invitado por la trama de la serie, pero el actor le dijo que "solo me dieron mi parte y no me explicaron de qué iba", admitió.

"Vienes a promocionar una serie y no sabes de qué va...", le dijo Motos a su excolaborador, que le contestó: "Parece que hemos desayunado payaso... el director Rodrigo Sopeña no nos explicó por qué se producía el atasco".

'El Hormiguero' en la serie 'Atasco'. PRIME VIDEO/ATRESMEDIA

Entonces, el valenciano le desveló a Resines y a su audiencia que él, Marron, Luis Piedrahita, Trancas, Barrancas y El Monaguillo hacían un pequeño cameo en la serie: "¿Sabes que en esta serie también salimos nosotros?".

"Como no sé quién sale, también es posible", admitió entre risas el invitado. "Pero no en tu trama, en la de Álex García, Fele Martínez y Lucas Nabor", le dijo el conductor del programa de Antena 3.

"Son unos atracadores que van camino de una joyería para robarla, pero llegan tarde por culpa del atasco. En el embotellamiento reciben la llamada de la Tarjeta de El Hormiguero", explicó Motos.

Tras ver las imágenes, Resines comentó: "Hay cosas que no sabía qué pasaban... Pero me ha gustado mucho, me ha sorprendido. Están muy bien los actores, vosotros un poco más...".