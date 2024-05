De la censura a las multas: esto es lo que les puede pasar a los artistas de Eurovisión que muestren su apoyo a Palestina

La primera semifinal del Festival de Eurovisión 2024, no ha estado exenta de polémica. Después de que Eric Saade, exrepresentante de Suecia, saliera al escenario de Malmö con un pañuelo palestino atado a la muñeca para expresar su solidaridad con el pueblo palestino, el vídeo de su actuación fue censurado. Este gesto político ha generado un intenso debate sobre la neutralidad del evento y la libertad de expresión de los artistas.

¿Qué consecuencias tuvo este gesto de Saade?

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha decidido no compartir la aparición de Eric Saade, de ascendencia suecopalestina, en el certamen, en sus canales oficiales. La directora ejecutiva de Eurovisión 2024, Ebba Adielsson, ha expresado decepción por la decisión de Saade de llevar un pañuelo palestino en el escenario. "Nos parece triste que utilice su participación de esta manera", ha declarado.

Por su parte, el artista declaraba, en su cuenta de Instagram que: "En mi opinión, eso es simplemente racismo. Solo quería ser inclusivo y usar algo auténtico para mí, pero la UER parece encontrar controvertida mi etnicidad. No dice nada de mí, pero sí todo sobre ellos".

La denuncia de Bambie Thug, representante de Irlanda

Bambie Thug, representante de Irlanda, también ha denunciado la censura que ha recibido por parte de la UER. Le cantante, que se identifica como género no binario, se pintó las palabras Ceasefire (alto al fuego) y Freedom for Palestine (Libertad para Palestina), codificadas en el alfabeto Ogham, una antigua lengua celta y la organización le obligó a borrar esos mensajes y solo mantener un tercer símbolo que llevaba pintado y que corresponde con las palabras Crown the witch (Coronad a la bruja).

''Soy una persona a favor de la libertad y de la justicia, pero la UER me ha obligado a retirar de mi propuesta los mensajes que llevaba en los que pedía el alto al fuego y la libertad para Palestina" comentaba Thug, y añadía que "era muy importante para mí porque estoy a favor de la justicia y de la paz. Desgraciadamente, hoy he tenido que cambiar esos mensajes".

Qué dice la normativa de Eurovisión



Los organizadores del certamen anunciaron que se reservaban el derecho a retirar cualquier bandera, símbolo, ropa, artículo y pancartas que se utilice con "el probable propósito de instrumentalizar los programas de televisión". Asimismo, la jefa de comunicaciones de la UER, Michelle Roverelli, aseguró que las personas con entradas para las semifinales o la final solo pueden llevar y exhibir banderas que representen a los países que participan en el evento, así como la bandera LGTBI.

Esto se recoge también en las Reglas del Festival de la Canción de Eurovisión, donde se detalla, literalmente, que "la presentación y/o las letras de una canción no deben de ir en contra de la reputación del festival, ni pueden contener consignas políticas ni menciones publicitarias".

Los representantes de Islandia mostrando banderas de apoyo a Palestina en Eurovisión 2019. TVE

Las consecuencias del incumplimiento de estas normas pueden llegar a convertirse en multa. Es lo que le sucedió a los representantes islandeses del certamen en 2019, celebrado en Tel Aviv (Israel), al mostrar banderas palestinas cuando se dieron a conocer los puntos del televoto. Los organizadores del certamen sancionaron económicamente a Islandia con una multa de 5.000 euros, al considerar que habían violado su normativa.

Así, la UER podría prohibir este tipo de símbolos, pues destacan que se trata de un evento "no político" y que "todos los organismos de radiodifusión participantes, incluido el organismo de radiodifusión anfitrión, serán responsables de garantizar que en sus respectivas delegaciones y equipos se tomen todas las medidas necesarias para salvaguardar los intereses y la integridad de Eurovisión" y asegurarse de que "no sea politizado y/o instrumentalizado y/o desacreditado de ninguna manera", sin embargo, no informa en su reglamento de las multas que puede acarrear incumplir esta normativa, pese a haberlo hecho en, al menos, una ocasión.

Un antecedente: la multa a Armenia

Durante la celebración de Eurovisión 2016 ocurrió un hecho similar cuando, en el recap de su semifinal, la representante armenia Iveta Mukuchyan mostró a cámara la bandera del Nagorno-Karabakh, una región en disputa y conflicto bélico entre este país y Azerbaiyán.

La delegación azerí condenó rapidamente el suceso, mientras que la Unión Europea de Radiodifusión lo tachó de "perjudicial para la imagen del festival". La UER anunció en un comunicado que sancionaría a la ARMTV, si bien nunca se llegó a conocer la cuantía o la tipología de esa multa.

Protestas contra la participación de Israel

Las protestas en Malmö a favor del boicot a la participación de Israel en Eurovisión 2024 están siendo constantes. Han sido varios los países participantes, entre los que están Irlanda, Finlandia, Bélgica, Reino Unido, Dinamarca, Portugal, San Marino, Suiza, Lituania y Noruega, los que han pedido el veto a Israel y el "alto el fuego inmediato en los territorios palestinos ocupados, especialmente, en Gaza".

La plataforma Parad a Israel, por la paz y una Palestina libre, que agrupa a decenas de organizaciones, ha convocado dos grandes manifestaciones en el centro de Malmö para este jueves, coincidiendo con la participación de Israel en la segunda semifinal, y el sábado, el día de la final.

Además, varios músicos suecos se han bajado en las últimas semanas del programa de actos del festival y en Malmö, una ciudad con una numerosa comunidad de origen árabe.

Por estas razones, las autoridades de Israel elevaron la semana pasada el grado de alerta para los viajeros que acudan a Malmö ante la posibilidad de que grupos islamistas lleven a cabo un ataque contra israelíes.