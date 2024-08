¿Qué dos históricos concursantes de 'Pasapalabra' se han despedido de Vicky del Cerro?

El 31 de julio Pasapalabra vivió un cambio de concursantes. Vicky del Cerro cayó derrotada en su programa 52 en el concurso por Javi Cermeño.

En ese más de medio centenar de entregas, la burgalesa se ganó el corazón de los espectadores, de los invitados, de Roberto Leal y de su adversario, Manu Pascual.

Aquel último día de julio se vivió una emotiva despedida, con lágrimas incluidas por parte de la burgalesa, pero tanto caló su actuación que hasta dos históricos concursantes de Pasapalabra se quisieron despedir por redes sociales de ella.

Vicky, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

El último campeón

Pese a llevarse el bote el 15 de mayo con 1.816.000 euros, Óscar Díaz sigue siendo un espectador más de Pasapalabra. El madrileño no se ha pedido los duelos entre Vicky y Manu en estos 52 programas.

"Me sigo poniendo a prueba cuando les veía en El Rosco, en eso se ha limitado mi estudio de palabras últimamente", reconoce Óscar tras su triunfal paso por el espacio de Atresmedia.

Óscar Díaz en el momento de completar 'El Rosco' de 'Pasapalabra'. Atresmedia

El jefe de prensa de torneos de golf comentó en su cuenta de X: "Vicky ha sido excelente del primer al último día, un dechado de conocimientos, reflejos y saber estar".

"Se merece todos los aplausos y parabienes que ha recibido desde que entró y seguro que en el futuro tenemos ocasión de volver a disfrutar con ella en Pasapalabra", concluyó.

Uno de los concursantes más destacados

Otro de los históricos participantes de Pasapalabra que quiso despedirse de Vicky fue Luis de Lama. El Guardia Civil, que ha pasado en varias ocasiones por el concurso, le dedicó unas palabras a la burgalesa en Instagram, con una foto juntos.

Luis de Lama, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

"Solo me paso para darte mi enhorabuena por tu paso por Pasapalabra. Has demostrado que tienes un nivelazo y seguro que volveremos a disfrutarte ganando roscos", señaló.

De Lama añadió en su cuenta de redes sociales: "No te rindas y sigue dándole duro. Esto no es como empieza, sino como acaba, y no se ha acabado todavía".

Los números de Vicky

La burgalesa en total estuvo 52 programas, ya que cayó eliminada en La Silla Azul frente a Javi Cermeño en la que habría sido su participación número 53.

En total, Vicky logró acumular 32.400 euros en ese más de medio centenar de enfrentamientos con Manu, donde protagonizaron 20 empates, algunos de ellos enlazados de forma consecutiva.

Además, se quedó en varias ocasiones a dos letras de llevarse el bote de Pasapalabra, pero no ha llegado nunca a las 24, como si ya ha conseguido hacer su rival, hasta la fecha, en dos ocasiones.