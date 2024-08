La pulla de Luis Fabra a Pablo Echenique en 'Todo es mentira' sobre Sumar y Podemos

En el programa de Todo es Mentira de este jueves, Luis Fabra le lanzó un comentario a Pablo Echenique sobre las similitudes entre los partidos políticos Sumar y Podemos, una observación que no pareció ser del agrado del político.

La conversación giraba en torno a las recientes elecciones en Venezuela, en las que Yolanda Díaz, de Sumar, y Pablo Fernández, secretario de Organización de Podemos, inicialmente felicitaron a Nicolás Maduro por su victoria, para luego solicitar transparencia en el proceso electoral.

Fabra, con mordacidad, aseguró: "Tú, Sumar y Podemos pensáis lo mismo y no me refiero a tener a Errejón de segundón". Esta pulla provocó una sonrisa en Echenique, quien no dudó en responderle. "Esa ha dolido", replicó.

La discusión continuó con el cómico afirmando: "Aquí venimos a dar, a recibir, se viene a todo…". Además, Fabián Pérez bromeó: "Prepárate, Pablo, que tenemos más madera".

Por último, Pérez aprovechó la ocasión para recordar una reciente afirmación de Irene Montero sobre los resultados electorales en Venezuela.

Tal y como contó el colaborador, Montero había expresado que "ñlos venezolanos habían elegido a Nicolás Maduro como presidente y que la derecha tenía que entender que la democracia se respeta también cuando se pierde".