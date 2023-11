'La Promesa', de RTVE, nominada a los Rose d’Or 2023

La serie de La 1 La promesa ha sido nominada a los prestigiosos premios Rose d'Or 2023, que se entregan ininterrumpidamente desde 1961 y tienen su sede en Lucerna, Suiza.

Seleccionados entre más de 700 candidaturas en 13 categorías, los finalistas han sido elegidos por un jurado de más de 100 ejecutivos, distribuidores y productores de la industria televisiva internacional.

Jean Philip De Tender, Director General Adjunto/Director de Medios de Comunicación de la UER, ha declarado: "Como siempre, el jurado ha tenido el privilegio de cribar un amplio abanico de candidaturas de gran calidad, que muestran un talento internacional excepcional tanto delante como detrás de las cámaras. Y, una vez más, han tenido la tarea casi imposible de seleccionar sólo seis en cada categoría entre más de 700 candidaturas. Mi más sincera enhorabuena a los nominados, todos ellos talentos revolucionarios destinados a dejar huella en nuestra industria".

Mark Rowland, Presidente de los Premios Rose d'Or, añadía: "Hemos visto una increíble variedad de temas y enfoques creativos de participantes de 30 países. Muchas gracias a todos los participantes y enhorabuena a los equipos de producción que han llegado a la fase final".

Durante la ceremonia de entrega de premios, que tendrá lugar el 27 de noviembre en el King's Place de Londres, también se entregarán premios individuales especiales al Talento Emergente, a la Actuación del Año y a la Trayectoria Profesional.

La Promesa, serie de época de La 1, que cuenta la historia de Jana y Manuel, que pertecen a estratos sociales diferentes en la España de 1913 y cuyo amor luchará por imponerse a las dificultades, ha sido nominada en la categoría de Telenovela.

La ficción, que se emite de lunes a viernes a las 17.30 horas y está producida por BAMBÚ Producciones, es el único formato español nominado este año y se enfrenta a otras series como la turca Another Love, la inglesa EastEnders, la brasileña All the Flowers, la polaca The Jagiellonians. The Crown of the Kings o la belga Trentenaires.