El programa 'Socialité' saca a la luz "lo que Barcelona ha callado sobre Shakira durante años"

En las últimas semanas, han sido varias las voces de extrabajadores de Shakira que se han vuelto contra la colombiana por el trato que esta les ha dado. El programa Socialité ha seguido esa estela y ha contado este sábado la experiencia que la coreógrafa Chiqui Martí tuvo con la cantante. "Eso que dice Shakira de que Barcelona se ha portado mal con ella no es justo, porque en Barcelona se han tapado muchísimas cosas", ha adelantado la presentadora, Nuria Marín.

Por este motivo, el programa ha querido dar "las dos versiones" de todo lo que se dice y ha explicado el caso de Martí. Nuria Marín, que conoce a la coreógrafa, ha sido la encargada de exponer la actitud de la cantante, a pesar de que Martí "nunca ha contado lo que yo voy a contar".

Según ha asegurado la presentadora, "el equipo de Shakira contrata a Chiqui Martí para que le dé clases de pole dance durante tres días. Shakira llega con una actitud bastante distante, algo que a Chiqui Martí no le sorprende, pero no responde a las lecciones que Chiqui le da".

Entre otros ejemplos, Marín ha descrito que "no quiere tomar nota de lo que le dice, por ejemplo, que se quite las medias para bailar mejor. Shakira se niega, no obedece a la que es su profesora".

La situación llegó a tal punto que la coreógrafa, "después del primer día, decidió no seguir dándole clases y puso a una persona del equipo de la academia que tiene Chiqui Martí para que le dé las clases", ha añadido Nuria Marín.

Un hecho sobre Shakira que a Chiqui Martí le molestó especialmente fue que Tonino —hermano de la cantante— "la acusase de llamar a la prensa para que la vieran entrar en su academia", una afirmación que "se cae por sí sola", ya que "Shakira y Piqué estaban en plena actualidad y vivían en el centro de Barcelona. La prensa solo tenía que esperar a que saliera y seguirla", sostiene la presentadora de Socialité.

En opinión de Marín, la gente en Barcelona ha "tapado" y "protegido" durante todos estos años a Shakira. Otros casos que también han sacado a la luz se refieren a la grabación de un videoclip y de un anuncio de cava, ambos rodados en la ciudad condal.

"Hay momentos en los que Shakira dice que ya no quiere grabar más, pero al cabo de dos horas dice que sí quiere seguir...", ha comentado Marín sobre el videoclip.

Respecto al anuncio, grabado hace más de diez años, la presentadora ha asegurado, entre otros detalles, que "el equipo de Shakira dijo que no se le podía mirar directamente a la cara".