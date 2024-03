El pasado miércoles, la revista Lecturas mostró a Isabel Pantoja paseando cogida de la mano con una amiga, hasta ese momento desconocida para la prensa. Pero pronto se supo la identidad de dicha mujer, llamada Mariló de la Rubia.

Aunque se han revelado diversos detalles de la íntima de la tonadillera, no ha sido hasta este lunes cuando la amiga de Pantoja se ha pronunciado delante de una cámara.

Y es que Y ahora Sonsoles ha captado a Mariló tras trasladarse a la clínica en la que trabaja la mujer en Córdoba, y finalmente se ha prestado a hablar con el reportero.

Mariló ha expresado que está "bien", pero ha asegurado que "nunca" va a pronunciarse sobre Isabel Pantoja. "Siento mucho la espera, pero no voy a hablar", ha insistido la cordobesa.

"Es que no tengo que decir nada", ha defendido la íntima amiga de Isabel Pantoja. El reportero, Carlos García López, ha continuado acompañando a la cordobesa mientras paseaba a su perro.

"Perdóname, por favor. Es que no me gusta esto, pero lo siento en el alma. Sé que es tu trabajo, de verdad, pero no me gusta", le ha dicho al reportero, en tono cariñoso.

Finalmente, el equipo de Y ahora Sonsoles ha dejado de seguir a Mariló de la Rubia. "Muchas gracias, muy amable", se ha despedido la íntima de la tonadillera.

Carlos García López ha dado más datos sobre Mariló, y las palabras que le ha dirigido fuera de cámaras: "Ella se ha descrito como una persona felizmente anónima".

"Me dice también que le parece muy triste que la noticia sea que dos mujeres, que son amigas, paseen por la calle", ha explicado el periodista. Por ello, Mariló "está deseando que se pase el huracán en el que se ha visto metida".